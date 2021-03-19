В Ростовской области обрушилось двухэтажное здание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Несущая стена двухэтажного неэксплуатируемого здания обрушилась в Сальске Ростовской области, под завалами могут быть два человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сальск, пер. Морской, 1. Поступила информация о том, что в неэксплуатируемом двухэтажном здании площадью 20 на 30 метров произошло обрушение несущей стены. По предварительной информации, под завалами могут быть два человека", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сальского района, частично обрушившееся здание было жилым, в нем проводился ремонт. "Раньше было жилое здание, а потом выкупил предприниматель. начал ремонт делать и затронул несущие стены", - сообщили в администрации района.

На месте ЧП работают 31 человек и 12 единиц техники.