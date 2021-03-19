МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МВД задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 млрд рублей. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Задержаны 11 подозреваемых - это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт" и ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе", - сообщила Волк.

По ее словам, следователи следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии в семи регионах провели 16 обысков в рамках уголовного дела, фигуранты которого подозреваются в хищении денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, входящих в ПАО "Россети".

Следствие считает, что с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 млрд рублей.