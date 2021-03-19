Суд назначил условный срок фигуранту дела о хищениях субсидий для полигона "Красный бор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к условному сроку и штрафу руководителя компании "Экоградстрой" Андрея Градобоева по уголовному делу о мошенничестве с хищением субсидий на содержание полигона с отходами "Красный бор" в 2014-2015 годах. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал Градобоева виновным по ч. 6 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств предпринимателем в крупном размере") и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Суд также признал Градобоева виновным по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). Статья утратила силу в 2015 году, однако, как установил суд, преступление было совершено в 2014 году, когда ее положения еще действовали. По ней Градобоеву назначили 500 тыс. рублей штрафа, однако суд освободил его от наказания из-за истечения сроков давности.

Градобоев был задержан в марте 2017 года. На суде было установлено, что Градобоев не планировал исполнять договор, заключенный с администрацией полигона, в полном объеме и похитил более 4,5 млн рублей. Также на суде было установлено, что он похитил почти 5 млн рублей по договору на оказание услуг по рекультивации отходов.

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн т отходов различных классов опасности.