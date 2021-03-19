Расстрелявший пятерых человек под Рязанью частично признал вину

ТАСС, 19 марта. Житель Елатьмы Рязанской области Антон Франчиков, обвиняемый в убийстве пятерых человек, частично признал свою вину. Об этом по итогам первого судебного заседания, прошедшего в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Рязанского областного суда.

"Закончилось первое заседание по делу. Суд допросил шестерых потерпевших. Подсудимый вину признает частично. О дате следующего судебного заседания будет известно позже", - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, 4 апреля Антон Франчиков 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в Елатьме, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. По версии следователей, между сторонами произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений они умерли на месте.