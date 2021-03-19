Число преступлений в России снизилось на 5% с начала года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество преступлений, зарегистрированных в России за первые два месяца 2021 года, уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Анализ статистических сведений о состоянии преступности в Российской Федерации в январе - феврале 2021 года свидетельствует о снижении общего количества зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число уменьшилось на 5,5%", - говорится в сообщении.

Число грабежей сократилось на четверть, разбоев - на 18%. В частности, стало меньше разбоев (на 20%) и грабежей (на 42%) в парках, на улицах и в других общественных местах.

Общее число краж упало почти на 10%, а квартирных краж и похищений транспорта стало меньше на 33% и 42% соответственно.