Летевший из Турции в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону по технической причине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Анталья (Турция) - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья - Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно. На месте работают технические специалисты", - говорится в распространенном сообщении.

Там добавили, что авиакомпания приносит извинения пассажирам за временные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с безопасностью полетов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", на борту находились 194 пассажира.

В свою очередь источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя.

В новость внесены изменения (17:29 мск) - добавлены подробности.