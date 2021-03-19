Прокуратура назвала предварительную причину экстренной посадки A321 в Ростове-на-Дону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Отказ одного из двигателей, предварительно, стал причиной экстренной посадки в Ростове-на-Дону самолета "Уральских авиалиний" Airbus A321, летевшего из Антальи в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" в пятницу вечером сообщила о вынужденной посадке самолета в Ростове-на-Дону, выполняющего рейс из Антальи в Москву. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя.

"19 марта в аэропорту г. Ростова-на-Дону Платов произведена вынужденная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", которое выполняло рейс по маршруту Анталья Москва. Предварительная причина - отключение одного из двигателей", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. "Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой самолета в аэропорту Платов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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