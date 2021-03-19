Задержанных в Геленджике четверых неонацистов отправили под домашний арест

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Геленджикский городской суд избрал на время предварительного следствия отправил под домашний арест четверых участников местной ячейки украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М. К. У.". об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.