Задержанных в Геленджике четверых неонацистов отправили под домашний арест

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Геленджикский городской суд избрал на время предварительного следствия отправил под домашний арест четверых участников местной ячейки украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М. К. У.". об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.
Фигурантов поместили под домашний арест на два месяца. Им запрещено покидать пределы квартир, в которых они проживают, отправлять и получать почту, пользоваться телефонами и интернетом.
Ранее суд арестовал до 15 мая 20-летнего организатора ячейки в Геленджике.
Операцию по задержанию радикалов проводили сотрудники ФСБ России.