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Задержанных в Геленджике четверых неонацистов отправили под домашний арест

Мера пресечения будет действовать два месяца

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Геленджикский городской суд избрал на время предварительного следствия отправил под домашний арест четверых участников местной ячейки украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М. К. У.". об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

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Фигурантов поместили под домашний арест на два месяца. Им запрещено покидать пределы квартир, в которых они проживают, отправлять и получать почту, пользоваться телефонами и интернетом.

Ранее суд арестовал до 15 мая 20-летнего организатора ячейки в Геленджике.

Операцию по задержанию радикалов проводили сотрудники ФСБ России.

 

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