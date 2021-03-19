Суд в Москве продлил домашний арест Олегу Навальному по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 23 июня домашний арест брату блогера Алексея Навального Олегу и другим фигурантам дела о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Янкаускаса, Штейн, Навального Олега и Соболь до 23 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого на иную, не связанную с содержанием под домашним арестом, отказано", - сказали в суде.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.