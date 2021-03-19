В Новосибирске возбудили еще одно дело о мошенничестве при строительстве детсада

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело о мошенничестве при строительстве детсада по нацпроекту "Демография" возбуждено в Новосибирске, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

17 февраля суд арестовал на два месяца главу управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константина Головина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и получении взятки при строительстве детсада. Позднее был арестован и фигурант, давший взятку. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе строительства детсада в Октябрьском районе города дал указание подчиненным принять невыполненные работы, за что получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей.

"В Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных по нацпроекту на строительство в регионе детских садов, возбуждено еще одно уголовное дело. По данному факту в отношении фигурантов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Оно соединено с основным уголовным делом", - сообщила она.

Следствие выявило еще один факт мошенничества. В ходе строительства здания детских яслей-сада в Кировском районе были подписаны фиктивные документы по приему работ по водопонижению на сумму свыше 6,7 млн рублей. Однако данные работы никем не производились и были оплачены. Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Головине.

Головин также подозревается в мошенничестве по другому делу. По предварительной информации, Головин в 2020 году в ходе выполнения контракта по строительству детсада в Ленинском районе Новосибирска через подконтрольные фирмы организовал принятие работ по водопонижению на данном объекте на более чем 5 млн рублей, которые, однако, не производились по факту и не были оплачены.