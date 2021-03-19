Под Новосибирском обнаружили тела жены и мужа, который ранее угрожал ей убийством

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Тела семейной пары, в которой муж ранее угрожал жене убийством, обнаружены в квартире в рабочем поселке Линево в Новосибирской области. Перед смертью женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным местных СМИ, мужчина жестоко избил женщину, от чего она умерла, а затем покончил с собой. Их тела обнаружила дочь, вернувшись из школы.

"В 14:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении в указанной квартире двух тел - ранее звонившей женщины и ее мужа. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ", - сообщили в пресс-службе. В полиции добавили, что несколькими часами ранее в дежурную часть поступил звонок от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи, однако, когда полицейские прибыли на место, дверь в квартиру им никто не открыл.

"При этом посторонних шумов за дверью не было. Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в 2011 и 2015 годах в органы внутренних дел поступало два заявления от указанной женщины по поводу конфликта в семье. По материалам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон.