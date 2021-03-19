{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Химках

В Химках жильцы трех подъездов вернулись в свои квартиры после взрыва

Жителям четвертого подъезда, чьи квартиры пострадали после взрыва, предложили временное жилье

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жильцы трех подъездов многоквартирного дома в Химках Московской области, в четвертом подъезде которого произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Химок.

На эту тему
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Всех жителей четвертого подъезда эвакуировали. Жить в этом подъезде нельзя. <…> Жители трех подъездов вернулись в свои квартиры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что три гостиницы готовы предоставить временное жилье для жителей, чьи квартиры пострадали после взрыва, все желающие уже размещены в них.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Химках
Взрыв газа в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Читать полностью