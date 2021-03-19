В Химках жильцы трех подъездов вернулись в свои квартиры после взрыва

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жильцы трех подъездов многоквартирного дома в Химках Московской области, в четвертом подъезде которого произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Химок.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Всех жителей четвертого подъезда эвакуировали. Жить в этом подъезде нельзя. <…> Жители трех подъездов вернулись в свои квартиры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что три гостиницы готовы предоставить временное жилье для жителей, чьи квартиры пострадали после взрыва, все желающие уже размещены в них.