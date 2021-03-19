Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках увеличилось до пяти

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве газа в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках увеличилось до пяти, еще одна пожилая женщина была госпитализирована вечером в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Химок.

"Оказалось, что одна бабушка упала. Сразу ей не была оказана медицинская помощь. Она упала, по-моему, с восьмого на седьмой этаж провалилась, на нее упал шкаф. Она, может быть, была под шоком. Под конец дня уже выяснилось, что она уже и ходить не может, боли. Вечером уже ее госпитализировали. Получается, что еще один человек [пострадал]", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел в пятницу утром, после чего начался пожар. Его площадь составила 32 кв. м. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами на площади 25 кв. м. Также повреждены балконы и выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, один из них ребенок. Четыре человека получили травмы. Состояние трех, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного - как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ).