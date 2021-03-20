Гендиректора завода арестовали по делу о хищении при ремонте "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении средств при ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", сообщил ТАСС источник правоохранительных органах.

"Арестован на два месяца решением Октябрьского районного суда города Мурманска", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что проводилось около десяти обысков в акционерном обществе "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", а также по местам жительства ряда его руководящих сотрудников. Основанием послужило уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. Входит в состав Северного флота. "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может нести на полетной палубе и в подпалубном ангаре 26 самолетов и 24 вертолета.