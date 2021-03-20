Источник: в Москве задержали актера сериала "След", угрожавшего убийством инспектору ВАИ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Актер Андрей Лавров угрожал ножом в центре столицы инспектору военной автоинспекции (ВАИ), его задержали. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Андрей Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством. Прибывшими полицейскими мужчина был задержан", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что актер уже дал признательные показания.

44-летний актер Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР" и другие.