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Источник: в Москве задержали актера сериала "След", угрожавшего убийством инспектору ВАИ

По данным источника в правоохранительных органах, Андрей Лавров уже дал признательные показания
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Актер Андрей Лавров угрожал ножом в центре столицы инспектору военной автоинспекции (ВАИ), его задержали. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Андрей Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством. Прибывшими полицейскими мужчина был задержан", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что актер уже дал признательные показания.

44-летний актер Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР" и другие.

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