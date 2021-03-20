Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в субботу на северо-востоке Японии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Метеорологи предупреждают, что в префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр подземных толчков, высота цунами может составить 1 м. На данный момент информации о том, достигло ли оно берегов Мияги, пока нет. Население прибрежных районов предупреждают об опасности приближения к береговой линии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под океанским дном. При правительстве Японии в связи с ударом стихии создан экстренный штаб.

По информации агентства Kyodo, землетрясение не привело к внештатным ситуациям на расположенных в том регионе атомных объектах. В частности, подземные толчки не повлияли на ситуацию на аварийной станции "Фукусима-1". Также никаких изменений и ЧП не зафиксировано на станции "Онагава" в префектуре Мияги и "Токай-2" в Ибараки. Все реакторы на этих АЭС в настоящее время остановлены.

Сообщается об одном пострадавшем от землетрясения, разрушений на данный момент не зафиксировано. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.

Кроме того, в результате землетрясения без электричества в префектуре Мияги остались по меньшей мере 200 домов. Об этом сообщила энергокомпания Tokyo Electric Power.

По данным агентства Kyodo, из-за землетрясения временно приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", проходящих через Мияги.

Телеканал NHK сообщил, что власти предписали по меньшей 6,9 тыс. жителей поселка Ватари в префектуре Мияги эвакуироваться в связи с угрозой цунами.