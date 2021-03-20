Обвиняемый в хищениях директор завода в Мурманске обжалует арест

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске, обвиняемый в хищениях 45 млн рублей при ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", не признает вину и намерен обжаловать свой арест, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Копликов.

"Будем обжаловать", - сообщил ТАСС адвокат.

По его словам, в течение трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела в отношения гендиректора АО "10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" Евгения Зудина не проводились никакие действия. "Он [Зудин] знал, что возбуждено дело, он полагал, что следствие разберется", - сказал адвокат, отметив что у Зудина не было намерений скрыться от следствия или "спрятать какие-то документы". По мнению Зудина и его защиты, уголовное дело сфабриковано, "со стороны следствия не доказано вообще ничего", сказал Копликов. "Вину свою Зудин не признает и полагает, что данная вина сфабрикована", - сказал адвокат.

Гендиректор завода был арестован 19 марта, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения"). По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, гендиректор был задержан по подозрению в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". По уголовному делу проводилось около десяти обысков на предприятии, а также по местам жительства ряда его руководящих сотрудников.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. Он входит в состав Северного флота, может нести на полетной палубе и в подпалубном ангаре 26 самолетов и 24 вертолета.