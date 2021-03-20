В Японии сняли предупреждение о цунами после землетрясения

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Предупреждение о цунами после сильного землетрясения магнитудой 7,2 возле японской префектуры Мияги полностью снято. Об этом сообщило в субботу национальное метеорологическое управление Японии.

Изначально метеорологи прогнозировали цунами высотой до 1 м. В связи с этим в прибрежном поселке Ватари (префектура Мияги) почти 7 тыс. жителей было рекомендовано в срочном порядке эвакуироваться в эвакуационные центры, оборудованные в общественных зданиях.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги, очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение, по данным агентства Kyodo, не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС "Фукусима-1". Также было временно приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн".

Вместе с тем сообщается об одном пострадавшем от землетрясения, разрушений на данный момент не зафиксировано. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.