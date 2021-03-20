Более 60 тыс. человек остались без воды в Дагестане из-за загрязнения канала

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Подача воды в город Избербаш в Дагестане прекращена из-за попадания в канал грязной талой воды. Очистку воды планируется завершить в течение суток, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану.

"В 11:50 мск 20 марта от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы города Избербаша поступила информация о том, что в результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой город, произошло прекращение подачи воды в Избербаш", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, прекращение подачи воды вызвано попаданием в канал грязной талой воды. В зону отключения водоснабжения попадает город Избербаш - это 5 938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе более 18 тыс. детей.

Как отмечается, ожидаемое время очистки загрязненной воды - одни сутки. В городе есть техника для обеспечения подвоза воды местному населению по мере поступления заявок. Это 13 водовозов общей емкостью 95 тонн, семь из них емкостью по 5 тонн и шесть - по 10 тонн воды.

Прокуратурой республики организована проверка в связи с отключением водоснабжения. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация с обеспечением населения водой находится на контроле руководства прокуратуры республики", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре.