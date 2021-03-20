Из акватории Финского залива спасли почти 100 рыбаков, отрезанных от суши на льдине

ТАСС, 20 марта. Почти 100 рыбаков, которые были отрезаны от суши на льдине в акватории Финского залива в Ленобласти, спасены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасено порядка 90 рыбаков в акватории Финского залива. В процессе облета территории были обнаружены еще 39 рыбаков. Все они доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке", - сказали в МЧС.

В операции участвовали 32 человека и 10 единиц техники, включая вертолеты МЧС РФ и Росавиации.

В 09:10 в МЧС поступило сообщение, что в Финском заливе вблизи населенного пункта Старое Гарколово образовалась трещина в 10 м от берега и на льду находятся 55 рыбаков.