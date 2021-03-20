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В Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода

Площадь разлива составляет около 700 кв. м
© МЧС России/ТАСС

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Утечка топлива из нефтепровода произошла в Саратовской области в субботу, площадь разлива составляет около 700 кв. м, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара - Лисичанск филиала АО "Транснефть - Приволга" <…> в Пугачевском районе Саратовской области. Площадь разлива - около 700 кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка 5 км. Угрозы загрязнения водоемов, а также возгорания нет. 

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов на месте аварии проводят 40 человек и 15 единиц техники.

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