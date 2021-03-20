Магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 6,9

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Магнитуда произошедшего в субботу на северо-востоке Японии землетрясения составила 6,9, а не 7,2, как указывалось изначально. Такие уточненные данные приводит Национальное метеорологическое управление Японии.

Сейсмологи также предупреждают об угрозе повторных толчков в том же районе в течение следующей недели.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги, очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение, по данным агентства Kyodo, не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС "Фукусима-1". Также было временно приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн".

Вместе с тем сообщается об одном пострадавшем от землетрясения, разрушений на данный момент не зафиксировано. В посольство РФ в Токио не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.