В Измайловском кремле в Москве произошло возгорание

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Измайловского кремля в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 15:12 поступило сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1. Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что площадь возгорания составляет 160 кв. м.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Проводится эвакуация из соседних помещений. На место следуют значительные силы пожарных.

В сентябре 2019 года Измайловский кремль уже горел. Пожар был на первом этаже шестиэтажного здания "Вернисаж", где со второго по шестой этаж находится хостел. Причиной возгорания стало короткое замыкание, пострадали восемь человек.

Измайловский кремль - это музейно-развлекательный стилизованный под русское зодчество комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки. По состоянию на 2018 год, комплекс состоит из восьми музеев и выставочных площадок.

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