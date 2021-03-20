Пожар в Измайловском кремле в Москве потушили

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории Измайловского кремля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве.

"В 15:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В 15:44 пожар локализовали. Горели личные вещи, мебель, отделка на площади 20 кв. м.

Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в Измайловском кремле в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Устанавливаются приведшие к этому обстоятельства. На месте работают дознаватели столичного главка МЧС", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (16:32 мск) - добавлена информация о предварительной причине возгорания