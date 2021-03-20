СМИ: семь человек пострадали в результате землетрясения в Японии

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 на северо-востоке Японии. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

Все пострадавшие - жители префектуры Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр подземных толчков.

После землетрясения на территории Мияги без света остались 200 домов. В настоящее время подача энергии почти полностью восстановлена. Движение скоростных экспрессов "синкансэн" будет возобновлено в ближайший час.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги, очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС "Фукусима-1".

В посольство РФ в Токио на данный момент не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.