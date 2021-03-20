Источник: угрожавший ножом инспектору ВАИ актер Лавров был пьян

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Актер Андрей Лавров, угрожавший ножом инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Лавров в момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и в целом вел себя неадекватно. Начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР" и других.