Открытое горение на стекольном заводе в Химках ликвидировали

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Открытое горение на территории стекольного завода АО "ОКТБ ИС" в подмосковных Химках ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:14 ликвидировано открытое горение", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 15:26 пожарным поступило сообщение о возгорании стекольного завода на Первомайской улице в Химках. Загорелось производственно-складское здание на площади 750 кв. метров. В 16:48 пожар локализован на площади 500 кв. м.

"В 16:48 объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м", - сказали в министерстве.

Была угроза перехода огня на соседнее здание. Внутри самого склада находится производство пластика.

В новость были внесены изменения (17:47 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения