На Кубани погибли два человека при опрокидывании машины при переправе через реку

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Два человека погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ во время переправы через реку Адегой в Краснодарском крае, еще двоим удалось спастись, десятилетний ребенок пропал, ведутся его поиски. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

"45-летний мужчина с супругой, двумя детьми и матерью приехал в станицу Шапшугскую для отдыха на природе. Около 14:00 семья на своем автомобиле УАЗ переезжала через реку Адегой. В какой-то момент внедорожник перевернулся. 61-летняя женщина и ее 17-летняя внучка смогли выбраться из транспортного средства на берег. 35-летняя женщина и ее супруг в результате происшествия погибли. На месте с привлечением сотрудников МЧС и специальной техники продолжаются поиски 10-летнего сына погибших", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи инициировали доследственную проверку по факту происшествия. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края, ведомством также организована проверка, результаты которой находятся на контроле краевой прокуратуры.

По данным ГУ МЧС России по региону, на место направлены силы министерства. "Всего привлекается от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 33 человека и 11 единиц техники, от МЧС России - 17 человек и 5 единиц техники", - сообщили в МЧС.

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