На Кубани нашли тело мальчика, пропавшего при опрокидывании машины в реку

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Тело 10-летнего мальчика, пропавшего после опрокидывания автомобиля при переправе через реку Адегой в Краснодарском крае, при котором погибли два человека, найдено в 400 м от места происшествия, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Тело мальчика найдено в реке (в 400 м от места трагедии)", - говорится в сообщении.

Автомобиль УАЗ, в котором через реку Адегой в субботу переправлялись пять человек, опрокинулся в воду. Два человека спаслись, еще двое погибли, при этом пропал 10-летний ребенок, его поисками занимались спасатели. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали 33 человека и 11 единиц техники.