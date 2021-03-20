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На Кубани нашли тело мальчика, пропавшего при опрокидывании машины в реку

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что на месте происшествия работали 33 человека и 11 единиц техники

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Тело 10-летнего мальчика, пропавшего после опрокидывания автомобиля при переправе через реку Адегой в Краснодарском крае, при котором погибли два человека, найдено в 400 м от места происшествия, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Тело мальчика найдено в реке (в 400 м от места трагедии)", - говорится в сообщении.

Автомобиль УАЗ, в котором через реку Адегой в субботу переправлялись пять человек, опрокинулся в воду. Два человека спаслись, еще двое погибли, при этом пропал 10-летний ребенок, его поисками занимались спасатели. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали 33 человека и 11 единиц техники.

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