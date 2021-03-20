В Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Гражданина Азербайджана задержали в Санкт-Петербурге за нанесение травмы сотруднице полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19 марта 2021 года сотрудниками полиции в Невском районе Петербурга при патрулировании был задержан за нарушение миграционного законодательства 53-летний гражданин Азербайджана. При проверке выяснилось, что мужчина нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. Нарушителя доставили в 24-й отдел полиции. При помещении в комнату для административно задержанных правонарушитель оказал сопротивление и нанес травму сотруднице полиции", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").