СК начал проверку по сообщениям о травмировании ребенка сосулькой в свердловской школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту травмирования ребенка упавшей с крыши наледью на территории школы в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что родители предъявили гражданский иск к школе № 2 Каменска-Уральского, утверждая, что их ребенку пробила голову упавшая с крыши сосулька - мальчика с черепно-мозговой травмой увезли в больницу, наложили швы.

"По факту случившегося следственным комитетом по Свердловской области организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Родители, как утверждают местные СМИ, хотят добиться компенсации в размере 300 тыс. рублей.