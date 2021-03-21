На Кубани произошел пожар в ангаре с автомобильными покрышками

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Ангар с автомобильными покрышками загорелся в Динском районе Краснодарского края, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в ангаре, расположенном по адресу: ст. Динская, ул. Крайняя. Установлено, что происходит горение автомобильных покрышек а ангаре и на прилегающей территории, площадь пожара предварительно 1 800 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Объявлен повышенный ранг пожара. В данный момент идет тушение огня и защита соседних зданий и сооружений. К тушению привлекли 50 человек и 14 единиц техники.

В пресс-службе администрации Динского района ТАСС пояснили, что возгорание происходит в промышленной зоне, предварительно, горит арендованный для хранения автомобильных покрышек склад, жилая застройка находится на удалении около 2 км от места происшествия.