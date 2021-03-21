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Дело в отношении Ивана Белозерцева

По делу главы Пензенской области задержали бывшего продюсера Баскова Бориса Шпигеля

По словам источника в правоохранительных органах, его подозревают в даче взятки. У бизнесмена ведутся обыски
Борис Шпигель Александра Мудрац/TACC
Описание
Борис Шпигель
© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бизнесмена и бывшего продюсера Николая Баскова Бориса Шпигеля задержали по делу главы Пензенской области.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в даче взятки задержан Борис Шпигель. У него ведутся обыски", - сказал источник.

Позднее задержание Шпигеля подтвердили в СК РФ. Бизнесмена, его супругу и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова подозревают в даче взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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