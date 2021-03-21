По делу главы Пензенской области задержали бывшего продюсера Баскова Бориса Шпигеля

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бизнесмена и бывшего продюсера Николая Баскова Бориса Шпигеля задержали по делу главы Пензенской области.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

На эту тему

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в даче взятки задержан Борис Шпигель. У него ведутся обыски", - сказал источник.

Позднее задержание Шпигеля подтвердили в СК РФ. Бизнесмена, его супругу и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова подозревают в даче взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.