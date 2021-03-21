Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Испания выдала России гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде кокаина

По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года Кортес Кинонес Франсиско Шавье совместно с соучастниками на теплоходе Baltic Autumn провез 7 кг наркотика

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