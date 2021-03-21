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Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Дело в отношении Ивана Белозерцева
Обновлено 

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области/ТАСС

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля. 

  • По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым. 
  • Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения региона.
  • По словам источника в правоохранительных органах, обыски у губернатора и иных должностных лиц проводятся с 20 марта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. 
  • Как сообщил источник, всего в рамках дела задержали шесть человек. Также он сообщил, что Ивана Белозерцева этапируют в Москву. 
  • Следствие сообщило, что уже в ближайшее время планирует предъявить Белозерцеву и его предполагаемым соучастникам обвинение и ходатайствовать об их заключении под стражу.
Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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