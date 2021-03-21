На Кубани локализовали пожар в ангаре с автопокрышками

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание автомобильных покрышек в ангаре и на прилегающей территории в Динском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В 11:24 мск [объявлена] локализации пожара на 1 800 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Около 10 утра в воскресенье поступила информация о пожаре в станице Динской на улице Крайней. Было установлено, что на площади 1,8 тыс. кв. м горят автомобильные покрышки в ангаре и на прилегающей к нему территории. В администрации Динского района ТАСС уточнили, что пожар происходит в промышленной зоне, жилые объекты удалены от нее на 2 км.