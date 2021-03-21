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На Сахалине 12 рыбаков оказались отрезанными от берега из-за трещины во льду

К ним на помощь направились группа инспекторов районного ГИМС, представитель местной администрации и бригада скорой помощи

ТАСС, 21 марта. Спасатели на Сахалине выехали на помощь 12 рыбакам-любителям, которые в воскресенье оказались отрезанными от берега из-за образования трещины на льду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Вечером 21 марта оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в черте города Александровска-Сахалинского (район нефтебазы) в море, на удалении от берега 20 м, в ледовом поле образовалась трещина, за которой находятся 12 рыбаков-любителей и самостоятельно на берег выбраться не могут", - говорится в сообщении.

На помощь рыбакам выехала группа инспекторов районного ГИМС, представитель местной администрации и бригада скорой помощи.

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