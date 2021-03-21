Из шахты в Белгородской области из-за пожара эвакуировали 277 горняков

ТАСС, 21 марта. Возгорание проходческого комбайна произошло в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

"В 10:17 мск 21 марта 2021 года на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области. Установлено, что происходит загорание транспортировочной ленты комбайна. Проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что спасатели эвакуировали из шахты всех горняков.

"По уточненным данным, в шахте находилось 277 человек. Все подняты на поверхность. Пострадавших нет", - сказал источник.

В новость внесены изменения (12:33 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.