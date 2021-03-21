Испания выдала России гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде кокаина

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Гражданин Эквадора, обвиняемый в контрабанде и незаконном сбыте 7 кг кокаина, выдан России компетентными органами Испании. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Зарубежные коллеги по запросу Генеральной прокуратуры РФ выдали для привлечения к уголовной ответственности Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а" и "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, как отметили в Генпрокуратуре, в октябре-ноябре 2018 года гражданин Эквадора Кортес Кинонес Франсиско Шавье совместно с соучастниками на теплоходе Baltic Autumn, который следовал из порта эквадорского города Гуаякиль в порт Санкт-Петербурга, провезли 7 кг кокаина. Впоследствии наркотики были сбыты на территории Санкт-Петербурга. В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила ТАСС, что Кортес планировал поставлять в Россию запрещенный товар систематически.

"После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2020 года обвиняемого задержали в Испании. Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его экстрадиции, который в феврале 2021 года был удовлетворен", - добавили в ведомстве.

Выдачи в Россию удалось добиться благодаря тесному взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами Испании. "В настоящее время он [обвиняемый] передан сотрудникам российских правоохранительных органов", - сказала Волк.