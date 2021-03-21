На юго-востоке Москвы таксист ранил пассажира из травматического пистолета

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Водитель такси ранил из травматического оружия пассажира в ходе конфликта в районе Некрасовка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Утром в районе улицы Недорубова произошел конфликт между водителем и двумя его пассажирами, в ходе которого водитель выстрелил несколько раз из травматического оружия в сторону оппонентов", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента один из пострадавших был доставлен в больницу, остальные участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.