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На юге Москвы водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта

В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Водитель машины скорой помощи устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на юге Москвы.

"На пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошел конфликт между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit. В результате водитель Ford из травматического оружия выстрелил в оппонента, который доставлен в медучреждение", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Водитель Ford доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был водителем машины скорой помощи.

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