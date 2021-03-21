Число госпитализированных после отравления в Смоленской области школьников достигло 10

ТАСС, 21 марта. После отравления в столовой в Дорогобужском районе Смоленской области госпитализировали 10 школьников. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале администрации региона.

В субботу пресс-служба управления СК по региону сообщала, в больницу с признаками кишечной инфекции обратились 16 учеников третьего, четвертого, шестого и восьмого классов Верхнеднепровской школы №2 Дорогобужского района, шестеро из них были госпитализированы.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 24 человека. Госпитализированы 10 детей (два - в Сафоново, восемь - в Дорогобуже). Губернатор Смоленской области Алексей Островский дал указание профильным заместителям Вите Хомутовой и Полине Хомайко, курирующим работу департамента по образованию и науке и департамента по здравоохранению, досконально изучить все обстоятельства, повлекшие за собой проявление признаков кишечной инфекции у учащихся Верхнеднепровской средней школы №2, и держать ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.

Главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням департамента Смоленской области по здравоохранению Антонина Грекова, лично осмотревшая всех госпитализированных детей, сообщила, что состояние школьников не демонстрирует отрицательной динамики. "Лихорадила ночью только новенькая поступившая девочка. Ей проводили инфузионную терапию. Сейчас у нее температура 37,5. Новых поступлений за ночь не было. Обращений по телефону скорой помощи также не зафиксировано", - приводятся слова Грековой в сообщении администрации.

Как написал в своем Telegram-канале первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. "Все дети - ученики школы №2 поселка Верхнеднепровский. В этой школе питание находится на аутсорсинге, школу обслуживает индивидуальный предприниматель. Состояние детей удовлетворительное, средней тяжести, у всех детей наблюдается положительная динамика. Диспептический синдром купирован", - отметил он. Глушко добавил, что сформирована мультидисциплинарная бригада, в состав которой вошли педиатр и реаниматолог из детской областной клинической больницы, главный детский инфекционист и главный эпидемиолог департамента Смоленской области по здравоохранению.

По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Прокуратура Смоленской области организовала проверку.