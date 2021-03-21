В Петербурге задержали гендиректора строительной компании "Петрострой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Генерального директора строительной компании "Петрострой" Дмитрия Ипатова задержали в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Его задержали при попытке вылета в Занзибар из аэропорта Петербурга. Сейчас ему будут избирать меру пресечения в суде", - сказал собеседник агентства. С каким уголовным делом связано задержание Ипатова, собеседник агентства не уточнил. Второй источник в правоохранительных органах также подтвердил его задержание.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В начале марта в прокуратуре Петербурга сообщали, что после проверки ведомства было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков на сумму около 920 млн рублей. В прокуратуре считают, что застройщик "Петрострой" заключал с 2016 года договоры долевого участия с гражданами для строительства жилого комплекса "Ломоносовъ" в Петродворцовом районе Петербурга. При этом, по информации надзорного ведомства, часть денежных средств, привлеченных для строительства жилого комплекса, использованы застройщиком на иные цели.

В компании после этого сообщали, что выражают несогласие с уголовным преследованием, а также отмечали, что проведение следственных действий с ее сотрудниками не планируется. Согласно поступившему в ТАСС комментарию компании по ЖК "Ломоносовъ", объект "находится в высокой степени готовности: первый корпус сдан, готовность второго - 99%, строительство двух других корпусов ведется".