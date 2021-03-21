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Ребенок пострадал в ЧП с самогонным аппаратом в квартире в Петербурге

Его госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Ребенок пострадал из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире в Колпинском районе Петербурга, еще трех человек осматривают медики. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В девятиэтажном этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате в квартире нарушено остекление. Ребенок 2017 года рождения госпитализирован. Еще три взрослых осматриваются бригадами скорой помощи", - сказали в ведомстве.

Возгорания после ЧП не произошло. Инцидент, по данным МЧС, произошел в доме номер 54 по улице Пролетарской.

Конструкции здания не повредились, остекление нарушено в двух комнатах квартиры. По информации ведомства, по результатам осмотра медиков, помимо ребенка, госпитализированы двое мужчин.

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