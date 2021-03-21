На Кубани ликвидировали открытое горение в ангаре с автопокрышками

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с автопокрышками и на прилегающей к нему территории в Динском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:34 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Около 10 утра в воскресенье поступила информация о пожаре в станице Динской на улице Крайней. Отмечалось, что на площади 1,8 тыс. кв. м горят автомобильные покрышки в ангаре и на прилегающей к нему территории. В 11:20 мск пожар был локализован. Общая площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. м. Сгорела машина, еще один автомобиль личный состав успел эвакуировать.

В администрации Динского района ТАСС уточнили, что пожар произошел в промышленной зоне, жилые объекты удалены от нее на 2 км.