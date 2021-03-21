Начальника управления горхозяйства Лесосибирска поместили под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Лесосибирский городской суд на два месяца поместил под домашний арест руководителя МУП "Управление городского хозяйства" в Лесосибирске, который был задержан накануне в качестве подозреваемого по делу о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) после гибели четырех детей при пожаре в жилом доме. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сегодня Лесосибирским городским судом с учетом позиции участвующего прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 18 мая. Установлен ряд ограничений", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что арестованному в настоящее время предъявлено обвинение. По предварительной версии следствия, он ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем. Следствие считает, что он не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. Его халатные действия привели к тому, что в результате неисправной электропроводки произошли короткое замыкание и пожар, в котором погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, а их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Пожар произошел 17 марта в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Ранее ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.