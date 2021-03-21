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Обновлено 

Возгорание в шахте под Белгородом локализовано

Их шахты эвакуировали 277 человек

ТАСС, 21 марта. Возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна в шахте в поселке Яковлево Белгородской области локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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"В 17:00 объявлена локализация пожара", - сказали в пресс-службе.

Утром в воскресенье в шахте рудника глубиной 378 м в поселке Яковлево Белгородской области, который принадлежит Яковлевскому ГОК, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В целях обеспечения безопасности из шахты эвакуировали 277 человек, пострадавших нет, работа рудника временно приостановлена. 

Прокуратура региона начала проверку соблюдения на предприятии законодательства о промышленной безопасности.

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