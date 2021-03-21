Суд отказал в мере пресечения задержанному в Петербурге гендиректору "Петростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказался избрать меру пресечения задержанному в Пулково гендиректору строительной компании "Петрострой" Дмитрию Ипатову, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд следствию отказал", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в Московский районный суд материалам, Ипатова подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"). Следователи просили избрать для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, Ипатов не позднее февраля 2019 года привлекал деньги дольщиков для строительства жилого комплекса "Лампо" под Петербургом с нарушениями. "При этом общая сумма привлеченных денежных средств составила более 5 млн рублей, что является особо крупным размером", - отметили в пресс-службе.

Сам Ипатов вину не признал. Следователи также считают, что Ипатов, зная о том, что является фигурантом дела, пытался покинуть Россию и улететь на Занзибар. Адвокаты Ипатова в суде указали, что у него на момент вылета не было никаких ограничений по выезду из России, а само уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц. Суд решил, что ему не представили объективных свидетельств того, что Ипатов может скрыться, и не усмотрел в его действиях каких-либо нарушений.

В прокуратуре Петербурга в начале марта также сообщали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на сумму более 900 млн рублей из-за возможных нарушений при строительстве жилого комплекса "Ломоносовъ". В компании "Петрострой" сообщали, что не согласны с уголовным делом, отметив, что жилой комплекс находится в высокой степени готовности.