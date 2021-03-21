Прокуратура начала проверку после пожара в шахте под Белгородом

ТАСС, 21 марта. Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК), где в воскресенье утром произошло возгорания транспортировочной ленты проходческого комбайна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Белгородской области в связи с возгоранием 21 марта 2021 года производственной техники в шахте АО "Яковлевский ГОК" организована проверка <...> Будет дана оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Утром в воскресенье в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области, который принадлежит Яковлевскому горно-обогатительному комбинату, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В целях обеспечения безопасности из шахты эвакуировали 277 человек, пострадавших нет, возгорание находится в стадии ликвидации. Работа рудника временно приостановлена.