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Прокуратура начала проверку после пожара в шахте под Белгородом

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 21 марта. Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности в руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК), где в воскресенье утром произошло возгорания транспортировочной ленты проходческого комбайна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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"Прокуратурой Белгородской области в связи с возгоранием 21 марта 2021 года производственной техники в шахте АО "Яковлевский ГОК" организована проверка <...> Будет дана оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Утром в воскресенье в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области, который принадлежит Яковлевскому горно-обогатительному комбинату, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В целях обеспечения безопасности из шахты эвакуировали 277 человек, пострадавших нет, возгорание находится в стадии ликвидации. Работа рудника временно приостановлена.

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