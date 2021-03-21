Вандалы в Молдавии разрушили мемориал советским воинам

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Вандалы снесли железный обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, который был установлен в окрестностях села Иванча еще в советский период. Об этом в воскресенье сообщил председатель объединяющего неправительственные организации Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович на своей странице в Facebook.

"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча", - написал Петрович. По его словам, штык из нержавеющей стали вандалы решили спилить на металлолом. Он отметил, что на месте уже работает полиция, а органы местной власти оповещены о произошедшем. Петрович также опубликовал фотографию спиленного под основание и рухнувшего на землю обелиска.

Инциденты вокруг мемориалов советским войнам в Молдавии происходят регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Полиции еще ни разу не удавалось поймать вандалов. Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с подобными инцидентами.