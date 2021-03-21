В Краснодаре автомобиль протаранил пять машин на парковке супермаркета

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Житель Краснодара, находясь за рулем авто, протаранил пять припаркованных возле супермаркета автомобилей, кроме него в ДТП пострадал двухлетний ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по городу Краснодару в воскресенье.

"Местный житель 1985 года рождения, управляя автомобилем марки Volkswagen, двигаясь по проспекту Чекистов, допустил выезд на парковку супермаркета, где допустил наезд на пять припаркованных транспортных средств. В результате ДТП пострадал сам виновник, также в одной из припаркованных машин находились двухлетняя девочка с матерью, которая также получила травму. Оба пострадавших доставлены в больницу", - сообщили в ведомстве.

В городском управлении добавили, что девочка, предварительно, получила порезы от разбитого стекла. По данным ведомства, виновник ДТП предварительно пояснил, что не помнит, по какой причине потерял управление и, возможно, потерял сознание, находясь за рулем. Полиция проводит проверку.